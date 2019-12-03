В Киевском районе Харькова во вторник, 3 декабря, около 09:15 в полицию поступило сообщение о том, что к ручке входной двери приемной народного депутата Украины примотан предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.



Кроме того, неизвестные облили внешние элементы фасада здания и повредили табличку приемной.

По указанному в сообщении адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили учебную гранату (муляж) со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.