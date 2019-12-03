Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил причины увольнения народного депутата Дмитрия Соломчука с должности заместителя председателя фракции.



«Я так решил. Я же имею право, как руководитель, сам себе заместителей назначать и увольнять», - сказал депутат журналистам, передает УНИАН.

На уточняющий вопрос, возникла ли какая-то ситуация, которая привела к увольнению Соломчука, Арахамия заверил, что «ничего такого не случилось».

«Просто я не очень доволен его работой. И мы решили оптимизировать количество: у нас 15 групп, решили сделать 14», - отметил председатель фракции.

Арахамия добавил, что на место Соломчука никого не будут назначать, а депутатов из группы, которую он возглавлял, распределят в другие группы. «Просто очень трудно, когда 15 человек», - констатировал Арахамия.

Сегодня, 3 декабря, на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков проинформировал, что Соломчук уволен с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа».

