Пост - это борьба с духовными недугами и движение в сторону их преодоления.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Одна из задач поста - подготовить верующих к глубокому переживанию предстоящего праздника. Постящийся должен стремиться к осознанному прохождению поста, максимально сосредоточиться на духовной жизни, чтобы встреча со Христом в праздничный день стала действительно важным событием», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что главным в посту для верующего должно стать движение в сторону преодоления своих духовных болезней, среди которых одной из самых распространенных является зависть.

«Возможно, кто-то, заглянув в свою душу, честно признается себе в эти дни, что там есть ростки или уже целые поросли этого смертельного недуга. В таком случае небезопасно пускать духовную болезнь на самотек. Зависть разъедает душу. Жизнь завистника уже на земле превращается в ад, все краски добра и радости исчезают из его жизни, он видит мир и людей только через призму ненависти и зла», - отметил владыка Антоний.

По словам митрополита, пока сердце человека замутнено завистью, обидами и агрессией, невозможно даже думать о том, как соединиться с Богом.

«Сердце, в котором долгое время живет обида, закрыто для Бога изнутри. Святитель Григорий Нисский по этому поводу говорит: Богу благоугодно все, Он все может простить, но одно Ему неугодно: Ему не угодно то, что совершается без любви», - процитировал владыка слова святого.

Митрополит Антоний подчеркнул, что главное стараться прощать людей, не давая возможности зависти и обиде поселиться в нашей душе.

«Господь, видя наше искреннее стремление, видя наше усердие в борьбе со своими собственными страстями, со своими собственными духовными слабостями и недостатками, обязательно подаст нам сил для столь желанной победы над грехом», - подытожил владыка Антоний.