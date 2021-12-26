Правильный подход к посту в пище включает в себя три составляющих: приложение усилия, отказ от суеты и основательность.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.

«Для многих постящихся пост годами остаётся не более чем диетой, предшествующей празднику Рождества или Пасхи. С первого дня такой «диеты» человек включается в своеобразный режим ожидания. Причём ждёт он не столько праздника, сколько разговения. Другими словами, пост для него – время «нельзя» в ожидании, когда будет «можно». Соответственно, основным постным «деланием» в таком случае с первого дня поста становится забота о том, чтобы ежедневный постный стол был не хуже привычного скоромного. В итоге выходит парадоксальная ситуация, когда в период года, который должен быть посвящён молитве, покаянию и сведению к минимуму житейских хлопот, человек тратит именно на эти хлопоты в разы больше сил, денег и времени, нежели тогда, когда поста нет», - сказал священник.

Отец Владимир отметил, что по сути человека занимает обыкновенная диета, разве что с разговорами о благочестии и молитвенным правилом. «И ведь даже понимая неправильность такого положения вещей, постник в лучшем случае проговаривает это на исповеди, в худшем же - утешает себя мыслью, что как-никак, а он всё-таки постится, а это всяко лучше, чем ничего», - добавил он.

Главное в телесном посте - усилие, подчеркнул священник. «Именно оно первым приносится в жертву при стремлении сделать пост комфортным. Если привычный переход от мясного к рыбному или овощному стал будничным и незаметным, стоит немного себя взбодрить. Например, более строго следовать уставу поста, если до сих пор, например, употребляли в пищу рыбу или постное масло без разбора дней. Ещё один способ – сделать стол более однообразным», - советует отец Владимир.

«Другая, не менее важная составляющая поста – снижение градуса суеты. Нередко он только повышается из-за необходимости выискивать постное повкуснее и изощряться в его приготовлении, чтобы быстро не приелось. Противопоставить этому можно жёсткий самоконтроль с целью максимально возможного вытеснения суеты из жизни на время поста. Соответственно, если забота о вкусности и разнообразии постного стола будет ограничена рамками недопущения суеты, польза от поста будет несравненно больше той, которую мы привыкли получать, постясь вполсилы или размениваясь на суету», - считает он.

Священник напомнил, что главное, что приносит с собой пост, - необходимость изменить отношение к жизни.

«Необходимость остановиться, всмотреться в себя, осмыслить свою жизнь и то место, которое определяем в ней для Бога. Стоит хоть сколько-нибудь изменить отношение к Богу, к миру и к себе, как желание бежать уступит место желанию жить. Жить осознанно и вдумчиво. Жить не спеша, с чистой совестью. Такой настрой учит человека основательности, которая в свою очередь подойти к посту как к простой диете не позволит», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.