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Если человеку для выздоровления необходимо употребление скоромной пищи, Церковь никогда ему этого не запретит.

Фото: из октрытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Отвечая на поставленный вопрос, сначала стоит разобраться с тем, что такое пост. Если в нашем сознании понятие «пост» отождествляется с понятием «пищевая диета», это значит только одно: мы, к сожалению, еще очень далеки от Православия. Понятие поста намного шире и пространнее, чем понятие диета», — сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что пост – это не только и не столько пищевое ограничение, сколько контроль человека над самим собой на всех уровнях его жизнедеятельности. «А сюда входит не только пищеварение. Это и эмоции, и отношение к ближним, и многое другое. И считать, будто совершили пост только на основании ограничения себя в пище, весьма глупо», - добавил он.

«Если человеку для выздоровления необходимо употребление скоромной пищи, Церковь никогда ему этого не запретит. Тело человека – это не какой-то рудимент души, но храм Божий. Святой апостол Павел так и пишет: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» (1 Кор. 3:16–17). Помним пример святителя Иоанна Златоуста, который чрезмерным постничеством в юности подорвал свое здоровье. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин отмечает: в духовной жизни человека опасны обе крайности: и чрезмерное насыщение, и чрезмерное постничество. А по остроумному замечанию одного мудрого человека, если бы спасение зависело только от вкушаемой пищи, то в рай попали бы лишь одни коровы, которые не едят ничего, кроме травы», - добавил преподаватель КДАиС.

Таким образом, по его словам, если человек, находящийся в больнице на лечении, может поститься (здесь говорим именно о посте как диете, ведь ничто не мешает больному человеку соблюдать, так называемый духовный пост, пост «слов, дел и помышлений»), тогда, конечно же, пусть придерживается постовых ограничений. 

«Но если такой пост может повредить здоровью, то лучше ослабить его и отложить до более благоприятного времени. Для Бога намного важнее мы сами, чем то, что едим или не едим», - заключил Андрей Музольф. 
ForUm

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