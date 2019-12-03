Новоназначенный председатель Черновицкой ОГА пообещал обеспечить буковинцам мир и соблюдение прав на свободу вероисповедания.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, 2 декабря, во время своего первого брифинга в должности губернатора Черновицкой области Сергей Осачук заявил, что видит свою задачу в сохранении особого многоконфессионального духа Буковины.

«Как высшее должностное лицо Черновицкой области, свою главную миссию я вижу в том, чтобы обеспечить все законные возможности и права граждан Украины на свободу вероисповедания. Я уверен, что путь каждого к Богу – это очень личное дело, и моя задача – сохранить особый многоконфессиональный дух нашей Буковины», – сказал глава облгосадминистрации.

Он отметил, что Буковина всегда была многоконфессиональной, но в этом регионе никогда не было религиозных противостояний.

«Буковина славилась не противостоянием, а тем, что люди расходились на службу по разным церквям, но также взаимодействовали, несмотря на то, кто в какую церковь ходит. Поэтому моя работа направлена на то, чтобы обеспечить мир, согласие, чтобы в центре этого вопроса стоял Бог, а не какие-то конфликты, которые продуцируются с целью наращивания противостояния», – подчеркнул Сергей Осачук.

Комментируя вопрос, намерен ли он подписывать распоряжения о перерегистрации религиозных общин, губернатор ответил: «Все, что в рамках закона, моих полномочий, будет выполняться. Я вас уверяю, что искусственного затягивания не будет».