В Попаснянском районе Луганской области приостановлено разминирование территорий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«В конце ноября работы по разминированию вблизи пгт Тошковка были приостановлены. Дальнейшее выполнение задач по очистке (разминированию) территории Луганской области от взрывоопасных предметов в рамках совместного проекта планируется ориентировочно с марта 2020 по отдельному решению ГосЧС», - говорится в сообщении.
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