также в разделеОбщество
В районе на Луганщине приостановили разминирование до весны 4
Суд отложил подготовительное заседание по иску Кличко против Кабмина 5
Нидерланды обвиняют РФ в сознательном отказе выдать Цемаха 13
В СНБО прокомментировали фейк о «секретном письме» по Донбассу 17
Патрульные в первый день зимы остановили пьяного водителя снегоуборочной машины 17
Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели двух военных на Донбассе 31
Штаб: В ноябре на Донбассе оккупанты потеряли 107 человек 13
На Украину надвигаются снегопады 342
СМИ: Обстрелянное в Киеве авто принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма 39
Застреленный в Киеве ребенок оказался крестником Ирины Билык 47
У крымского татарина в российском СИЗО забрали медикаменты 22
В Украине стартовала пробная электронная перепись населения 25
В декабре украинцы будут отдыхать 10 дней 182
Боевики на Донбассе потеряли за месяц более 100 человек 23
Сенцов стал почетным гражданином Парижа 20
На Донбассе КПВВ перешли на зимний график работы 30
ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине 21
Командующего ВМС Украины Макрон наградил французским орденом 35

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему присвоения более 11 млн гривен коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» во время ремонтных работ на территории объекта, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности. Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема - передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Таким образом злоумышленники присвоили свыше 11 млн гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта.

Благодаря вмешательству Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ этот риск исключен. Во время обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственные операции.

Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги