Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему присвоения более 11 млн гривен коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» во время ремонтных работ на территории объекта, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности. Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема - передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Таким образом злоумышленники присвоили свыше 11 млн гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта.

Благодаря вмешательству Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ этот риск исключен. Во время обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственные операции.

Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.