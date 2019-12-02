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В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил привлечь США к обсуждению вопроса принадлежности Крыма, передает «Газета.Ru».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение «темы Крыма невозможно».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», — ответил Песков.

Отвечая на вопрос, что президент РФ Владимир Путин ответил бы на вопрос Зеленского про Крым, Песков отметил, что президент ответил бы конструктивно и исчерпывающе.

«Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе», — заявил Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить новый формат переговоров по аннексированному Россией Крыму. Он считает, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма, поэтому хочет привлечь их к переговорам.
ForUm

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