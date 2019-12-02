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В ноябре в Киеве было установлено 5 температурных рекордов, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Отмечается, что среднемесячная температура ноября в Киеве составляла + 4,6° С, что выше климатической нормы на 2,5° С.

Стоит отметить, что с декабря прошлого года по нынешний ноябрь все месяцы оказались теплее климатической нормы.

Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение до зимних температур.

Холоднее всего было 22 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,7° С, а теплее всего - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +19,4 градусов, что стало рекордным значением для этого дня. Всего в ноябре было 5 температурных рекордов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.
ForUm

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