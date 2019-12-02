Во Львове двое подростков стреляли по окнам многоэтажки, сообщает пресс-служба Патрульной полиции области.

Отмечается, что 1 декабря около 15:00 патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги.

Обследовав заброшенное здание полицейские обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик «Терен 4». На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.