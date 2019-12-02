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Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN

Адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне уже уведомил об этом в письменной форме председателя комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлера.

«Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний», – отметил он.

Он также напомнил, что 4 декабря Трамп должен находится на саммите НАТО в Лондоне.

Напомним, ранее Трамп допустил дачу показаний в Конгрессе по делу об импичменте.
ForUm

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