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Погибший во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык. Об этом певица сообщла на своей странице в Facebook.

«Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток... в центре любимого города. Мой маленький ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость», - написала она.

Как ранее сообщал ForUm, 1 декабря в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестный открыли огонь по автомобилю Range Rover бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын, находившийся в авто.
ForUm

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