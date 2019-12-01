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Независимо от языка, пола и вероисповедания, 1 декабря 1991 года украинцы объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране. Об этом написал сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум о поддержке Акта провозглашения независимости. 90% украинский в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовской области, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украине — быть! И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал президент.

По его словам, сегодня уже целое поколение украинцев, родившиеся сами и родили детей в независимой Украине.

«И это — наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!», — добавил глава государства.

Напомним, 1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой.
ForUm

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