также в разделеПолитика
Кремль раскрыл темы встречи Путина и Зеленского 15
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума 8
Реакция Авакова на слова главы Госдумы РФ об угрозе потери Украиной ряда областей 50
Спикер Госдумы РФ пригрозил выходом из состава Украины нескольких областей 60
Зеркаль: Президент Зеленский хочет мира с Россией 113
Пристайко посетит саммит НАТО в Лондоне 19
Зеленский провел совещание по снижению тарифов 92
Медведчук жестко раскритиковал предложение власти лишать права голоса украинцев на выборах 48
НАБУ расследует возможное получение «денег в конвертах» депутатами из Слуги народа 18
Кулеба оплатил лечение пострадавшему в ДТП с его участием 24
Визит президента Грузии в Украину перенесли 14
Зеленский: Никто не позволит «сливать» дела Майдана 40
В СН призвали проголосовать за перевод следователей по делам Майдана в ГБР 13
В РФ заявили, что Зеленский и Путин могут обсудить газовую тему в Париже 17
Медведчук раскритиковал ставленника Сороса Бородянского за оскорбление украинцев 60
В «Слуге народа» отреагировали на слова коллеги об ограничении свободы слова 36
Авторитетное польское СМИ: Медведчук – первый и единственный украинский политик, который предложил реальный план по урегулированию конфликта на Донбассе 63
Медведчук: 64% украинцев не поддерживают продажу земли сельскохозяйственного назначения 19

Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей и не имеет никакой политической составляющей. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой СНБО.

«В связи с информацией, которая была распространена рядом СМИ, связанной с заявлением Сергея Кривоноса, требуется ряд существенных уточнений. Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в заявлении добавили, что Кривонос является прикомандированным к Аппарата СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами.

Стоит отметить, ранее в СМИ со ссылкой на Facebook-страницу заместителя Секретаря СНБО было распространено заявление, в котором Кривонос предположил, что президент подписал этот указ по инициативе секретаря СНБО Алексея Данилова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
30
Теги