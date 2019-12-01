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В Украине с 1 декабря выросли размер прожиточного минимума и, соответственно, минимальная пенсия. Повышение базового показателя предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год.

Так, в декабре прожиточный минимум составит:

общий показатель на одно лицо из расчета на месяц - 2027 грн;

для детей в возрасте до 6 лет - 1779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн;

для трудоспособных лиц - 2102 грн;

для лиц, утративших трудоспособность - 1638 грн.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине повышена минимальная пенсия на 74 грн до 1638 грн. Это второе повышение в текущем году. С 1 июля она была повышена на 67 грн до 1564 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

При этом минимальная зарплата с 1 декабря не изменилась и по-прежнему составляет 4 173 грн в месяц.
ForUm

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