также в разделеЭкономика
Эрдоган назвал официальную дату запуска нового газопровода в обход Украины 126
Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты $3 миллиардов по арбитражу газом 90
Нафтогаз: Газовые переговоры с РФ в Вене были согласованы с Еврокомиссией 37
АМКУ: Из-за «Мотор Сичи» Укроборонпром может попасть под санкции США 77
Минэкономики уволило руководителей 5 заводов Укрспирта 25
Украина и РФ могут провести переговоры по газу на следующей неделе 21
Кабмин планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 26
Нафтогаз подал иск о взыскании в Латвии с Газпрома $2,6 миллиарда 37
Долю расчетов платежными картами в Украине планируют увеличить до 55% 18
Глава Укравтодора: До 2023 года отремонтируют все аварийные автодороги 16
Гончарук обещает построить качественные дороги за 3-5 лет 28
Налоговая почти на треть уменьшила количество внеплановых проверок 17
Реальная зарплата с начала года выросла на 10% 19
Кабмин упростил декларирование международных экспресс-посылок 15
В Кабмине предлагают поднять тариф на электроэнергию для населения 400
Витренко: Германия способствует экономическому удушению Украины 78
Минфин передал Приватбанк Кабмину 105
Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся 23

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 июля 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ.

Это второе повышение минимальной пенсии в 2019 году. С 1 июля 2019 года она была повышена на 67 грн до 1564 грн.

Кому пересчитают пенсию с 1 декабря 2019:

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Напомним, в ВР предлагают платить пенсии жителям ОРДЛО после идентификации личности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2829 грн.
39
Теги