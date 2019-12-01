Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 июля 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ.

Это второе повышение минимальной пенсии в 2019 году. С 1 июля 2019 года она была повышена на 67 грн до 1564 грн.

Кому пересчитают пенсию с 1 декабря 2019:

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Напомним, в ВР предлагают платить пенсии жителям ОРДЛО после идентификации личности.