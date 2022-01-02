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С 1 января 2022 года в Украине изменились требования к страховому стажу, который позволит выйти на пенсию по возрасту, напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Полтавской области, пишет UA.NEWS.

Согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

Если в прошлом году право на назначение пенсии по возрасту имели люди с 28-летним страховым стажем. То в 2022 году право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж не менее 29 лет.

Выйти на пенсию в 63 года в 2022 году смогут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет.

Выйти на пенсию в 65 лет в 2022 году можно при наличии страхового стажа, а именно: – с 1 января по 31 декабря 2022 года – от 15 до 19 лет.

Ранее был обнародован график увеличения пенсионного стажа до 2028 года.

Украинцы могут «докупить» стаж для получения пенсии, заключив договор о добровольном участии в общеобязательном государственном социальном страховании.

Если в Украине не проведут пенсионную реформу, то через 10-15 лет правительство ждут проблемы с выплатой пенсий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
ForUm

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