Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дия» онлайн-услугу по оформлению и перерасчету пенсии, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Чтобы вы получили услугу легко, мы максимально автоматизировали процессы. Сократили количество документов, полей для заполнения, время ожидания. Больше не нужно участвовать в этой бюрократии: собирать справки, ходить в управления Пенсионного фонда и выстаивать бесконечные очереди. Теперь вы сможете за 15 минут на портале Дия заполнить заявление на назначение или перерасчет пенсии и подписать его КЭП. Все остальные данные подтянутся автоматически», - отметил министр.



По его словам, в условиях пандемии эта услуга очень важна. Она поможет старшим людям избежать лишних контактов в очереди, а поэтому сохранит здоровье или даже жизнь.

По данным Минцифры, ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии.

Для того чтобы воспользоваться услугой на сайте «Дии», нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку.