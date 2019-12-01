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В субботу, 30 ноября, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в штабе.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный.
ForUm

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