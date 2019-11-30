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Незаконные вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» за последние сутки семь раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает Операция Объединенных Сил в Facebook.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись неподалеку Крымского, Луганского, Водяного, Широкино, Старогнатовки и Новотроицкого.

С начала суток боевики огневой активности не проявляли.
ForUm

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