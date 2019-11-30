Незаконные вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» за последние сутки семь раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.
Об этом сообщает Операция Объединенных Сил в Facebook.
Боевики обстреливали позиции Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы велись неподалеку Крымского, Луганского, Водяного, Широкино, Старогнатовки и Новотроицкого.
С начала суток боевики огневой активности не проявляли.
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