По словам экс-заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, президент Украины Владимир Зеленский на Нормандской встрече будет демонстрировать стремление достичь мира с РФ.

Об этом она рассказала в интервью DW.

«Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров», - отметила экс-дипломат.

Такие стремления главы государства Зеркаль считает целесообразными, но имеет и свое мнение о ситуации. Говорит, что просто не верит в подлинность намерений президента РФ.

«Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, - это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым - не их», - говорит Зеркаль.

Напомним, заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об отставке.