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В Демократической Республике Конго произошло вооруженное нападение боевиков на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, боевики напали на центр борьбы с Эболой в провинции Итури. Нападавшие подожгли автомобили и здания центра. В результате нападения погибли 4 медицинских работника и еще пятеро получили тяжелые ранения.

Представитель ВОЗ сообщил, что после нападения боевиков сотрудники центра борьбы с Еболою в Итури были эвакуированы, а пострадавших разместили в городе Гома. Еще одно нападение на центр борьбы с Эболой произошло в провинции Северный Киву, однако не известно, были ли там жертвы.
ForUm

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