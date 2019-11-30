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Российско-оккупационные войска утром 30 ноября с использованием стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, около 8 часов утра боевики из стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Старогнатовка. Подразделения Объединенных сил применили огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов придерживаться режима тишины.

«В результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства», - добавили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный.
ForUm

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