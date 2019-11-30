Американская корпорация Apple после ситуации с обозначением аннексированного Крыма в приложении «Погода» территорией России начала проводить аудит политики определения спорных территорий. Об этом передает Reuters.

Как отметила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, это может повлечь изменения в политике Apple.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон», - сказала Мюллер.

Пресс-секретарь добавила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначении спорных границы во многих приложениях Apple.

«По итогам этого анализа мы можем вносить изменения», - подытожила Мюллер.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.