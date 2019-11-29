также в разделеОбщество
Пострадавший в ДТП с Кулебой водитель выписался из больницы 25
Подозреваемому в госизмене журналисту смягчили домашний арест 18
РосСМИ: Боевики ОРДО установили «госграницу» с Украиной 41
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск 22
НАБУ: Грымчаку предлагали кресло «министра» в ОРДЛО 31
СБУ провела обыски в офисе Укргазвыдобування 16
Бюджет Общественного вещателя увеличили на 70% 12
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники из Крыма 48
Суд отказался отдать Пашинского на поруки 68
Кабмин планирует избавить украинцев от бумажных квитанций 29
Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий 176
Квасьневский рассказал, почему Хантера Байдена взяли в Burisma 27
Нотариусам могут разрешить женить и разводить 63
Кабмин решил отстранить всех региональных руководителей Госгеокадастра 26
28 ноября. Картина дня 25
Украина возмущена переименованием улицы в Перемышле 302
«Министра ДНР» приговорили к 12 годам тюрьмы 55
В Бориспольской колонии «забыли» отпустить осужденного 44

Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря  в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста, сообщает пресс-служба ПФ.

Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019».

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1818 грн.
20
Теги