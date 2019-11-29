Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста, сообщает пресс-служба ПФ.
Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019».
Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн.
Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.
Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.
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