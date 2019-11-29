Лондонская полиция сообщает о стрельбе на Лондонском мосту. Как минимум один человек пострадал, мост оцеплен полицией, сообщает Би-би-си.

Полиция Лондона объявила в «Твиттере», что получила сообщение о нападении с применением ножа, и что в ходе инцидента задержан один человек.

Полиция также сообщает о пострадавших: «Мы полагаем, что несколько человек ранены».

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.

На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.