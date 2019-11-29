Закон о переименовании Украинской Православной Церкви нарушает право верующих на каноническую идентичность, которая является частью права на свободу вероисповедания.

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Об этом на 12 форуме по правам меньшинств, который проходил 28-29 ноября в большом зале заседаний Совета по правам человека в штаб-квартире ООН, сказал глава НПО «Общественная правозащита» Олег Денисов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт НПО.

«В соответствии со статьей Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам лица, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было форме», – говорится в сообщении НПО.

В сессии, работу которой открыл председатель Совета по правам человека ООН Коли Сек, приняли участие специальный докладчик ООН по правам меньшинств Мишель Бачелет, Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньер, члены дипломатических миссий государств-участников ООН и международных организаций.

«Мы крайне обеспокоены принятием в Украине закона, установившего обязанность религиозных организаций Украинской Православной Церкви изменять свое наименование, включать в него сведения о принадлежности к религиозному центру в Российской Федерации. Этот закон нарушает право верующих на каноническую идентичность, то есть право самостоятельно определять наименование своих общин в соответствии со сложившимися историческими, культурными и религиозными традициями. Такая идентичность является частью права на свободу вероисповедания и подлежит международной защите. Наша организация будет прилагать все усилия для того, чтобы защитить это право», – заявил глава НПО «Общественная правозащита».