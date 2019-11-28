Депутаты фракции «Европейская солидарность» подали заявление в СБУ в отношении министра энергетики защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Предложения министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель покупать газ в России – это не первая попытка вернуть северного соседа на украинский энергорынок», - заявил журналистам под стенами СБУ народный депутат Алексей Гончаренко, который вместе с коллегой по фракции Ахтемом Чийгозом принес в Службу безопасности депутатское заявление по расследованию намерений министра Оржеля.

«Мы помним, что почти два месяца происходит импорт российской электроэнергии на рынок Украины. Это была поправка Геруса, которую подписал Зеленский. И эта цифра импорта электроэнергии из России растет с каждым днем. Это имеет экономические последствия для Украины: когда шахтеры и энергетики теряют свои рабочие места, а страна-агрессор на этом зарабатывает. Сегодня мы имеем ситуацию по газу, которая является более опасной. Мы видим в этом определенную тенденцию, которую надо срочно останавливать», - заявил Гончаренко.

Он напомнил, что в последние несколько лет в соответствии с директивами президента Петра Порошенко «Нафтогаз Украины» очень успешно судится с российским Газпромом. «Украина за последние четыре года во время президентства Порошенко выиграла не один суд против Газпрома. В том числе в Стокгольмском арбитраже. Вчера было решение суда в Швеции, который отклонил жалобу Газпрома. Сегодня Газпром должен деньги Украине. Наконец Украина и Нафтогаз Украины разговаривает с Газпромом с позиции силы. Мы не можем снова стать на позицию слабого, который что-то требует от Газпрома и Путина», - сказал нардеп.