Реальная заработная плата за 9 месяцев выросла на 9,6%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

«Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 на 9,6%. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%», – написал он.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн.