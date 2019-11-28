также в разделеЭкономика
Налоговая почти на треть уменьшила количество внеплановых проверок 10
Кабмин упростил декларирование международных экспресс-посылок 11
В Кабмине предлагают поднять тариф на электроэнергию для населения 119
Витренко: Германия способствует экономическому удушению Украины 72
Минфин передал Приватбанк Кабмину 102
Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся 18
Гончарук: Миссия МВФ высоко оценила прогресс в продвижении реформ 14
Филиндаш: Единственный рабочий сценарий по газу - это прямые поставки и скидка, о которой договорился Медведчук 37
На выплату больничных дополнительно выделили 1,4 миллиарда 23
Недашковского уволили с поста главы Энергоатома 46
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 985
В Нафтогазе назвали дедлайн для нового контракта по транзиту 37
Нацбанк понес миллиардные убытки из-за укрепления гривни 40
Кабмин выделил средства на выплату зарплаты учителям и медикам 25
Кремль: Газовые переговоры находятся в цейтноте 44
«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» апелляцию на решение Стокгольмского арбитража 40
НБУ заявляет о давлении со стороны Коломойского 39
СМИ назвали дату технических консультаций по газу ЕС-Украина-РФ 31

Реальная заработная плата за 9 месяцев выросла на 9,6%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

«Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 на 9,6%. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%», – написал он.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги