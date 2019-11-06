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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

«Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 грн в 2020 году, 14187 грн в 2021 году, 16047 грн в 2022 году», - написал он.

При этом министр отметил, что средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10687 грн.

 
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