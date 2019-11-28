Укрзализныця в течение следующего года построит евроколею на западной Украине и будет принимать поезда из стран Европы.

«Совмещенная колея 1520/1435 мм от Мостиской до Львова откроет новые возможности для пассажиров и усилит транспортный и туристический потенциал Украины. Укрзализныця ее планирует построить в следующем году», - сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов во время поездки на станцию ​​Мостиска.

«3,5 часа в Краков плюс со Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге, может стать реальным. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из центра Львова в Краков, Прагу, Вену», - отметил он в Facebook.

По словам Кравцова, благодаря такому решению поезда, следующие из Европы, смогут без потери времени на замену тележек доезжать до Львова, а именно к железнодорожной станции Скнилов. «Несколько лет широкой колеей наши поезда курсируют в Перемышль. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство смежного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию ​​Скнилов международным железнодорожным хабом», - отметил глава Укрзализныци.

Кравцов уточнил, что станция Скнилов выбрана для развития хаба, чтобы избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда. «К сожалению, Украина имеет разную ширину железнодорожных путей со странами-соседями на Западе. Заменить нашу колею на европейскую невозможно, ведь это будет стоить миллиарды долларов. Вместо этого мы ищем другие варианты интеграции инфраструктур. И это один из них. Уверен, что это будет самый инфраструктурный проект на западе Украины», - резюмировал он.

В общем комплексе работ необходимо вложить 69,8 км совмещенной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширения площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию 8 станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.

Кроме того, для комфорта пассажиров Укрзализныця планирует между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом города запустить еще и экспресс.

Участок Мостиска II - Львов входит в «критский» международный транспортный коридор № 3 (Берлин-Вроцлав-Львов-Киев). Сейчас колея 1520 проходит из Украины до станции Перемышль (Польша), евроколея - от Перемышля до станции Мостиска I (Украина).

Железнодорожная станция Скнилов расположена во Львове. От вокзала станции «Львов» она находится на расстоянии 5,5 км, от Международного аэропорта «Львов» - 3 км и автостанции - 1 км.