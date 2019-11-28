В Днепропетровской области правоохранители задержали 33-летнего жителя города Покров, которого подозревают в поджоге автомобиля сотрудника уголовного розыска, сообщает пресс-служба Нацполиции.



Отмечается, что 7 ноября по линии «102» поступило сообщение в Покровское отделение полиции о том, что возле одного из домов горит автомобиль, владельцем которого является полицейский. Сотрудники ГосЧС потушили пожар, однако транспортное средство полностью сгорело. Сотрудники следственно-оперативной группы полиции нашли неподалеку уничтоженной машины пластиковую канистру с остатками бензина.

По факту происшествия следователи Покровского ОП начали уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, которое впоследствии было переквалифицировано по ч.2 ст.347 УК.

Оперативники Днепропетровского управления ДВБ, уголовного розыска Покровского и Никопольского ОП, следователи полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастного к преступлению. Им оказался 33-летний житель Покрова.

22-летний старший лейтенант полиции - владелец уничтоженного автомобиля - проводил документирование незаконного оборота в городе запрещенных веществ.