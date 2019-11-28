Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о позициях, которые президент Владимир Зеленский будет отстаивать на встрече лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря.

Данилов, выступая на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», заявил о четком понимании руководством страны того, с чем следует идти на встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России, сообщает УНИАН.

«Мы понимаем, с чем мы должны пойти на «нормандский формат», - сказал секретарь СНБО.

В частности, первым вопросом он назвал возвращение украинских военнопленных. «К большому сожалению, речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену», - отметил Данилов.

Вторым вопросом он назвал прекращение огня по всей линии фронта. «У нас нет, скажем так, большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить», - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, третий вопрос, который украинская сторона поднимет на встрече лидеров «нормандской четверки», будет касаться российско-украинской границы. «До тех пор, пока не будет возвращена украинская граница, до тех пор, пока там не будут стоять украинские военные, - очень многие процессы будет проходить крайне сложно, я бы сказал, почти невозможно», - отметил Данилов.

При этом он рассказал, как недавно провел встречу с послом Франции в Украине Этьенном де Понсеном. «Посол говорил, что надо срочно проводить выборы (на оккупированной части Донбасса. – Ред.). Выборы должны проходить только по украинскому законодательству. Выборы должны проходить при участии украинских партий. Выборы должны проходить на избирательном участке, где должен быть флаг Украины», - рассказал Данилов и подчеркнул, что это принципиальная позиция.

Секретарь СНБО сообщил, что подготовка к «нормандской встрече» продолжается, и почти ежедневно проходят совещания и консультации с президентом с участием военных и представителей различных органов власти.

«Я уверен, что позиция Владимира Зеленского будет позицией президента Украины, и ни шага на какие-то капитуляционные процессы, на какие-то процессы, которые не будут связаны с интересами нашего государства - поверьте, никто делать не будет», - заверил секретарь СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.