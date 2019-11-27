также в разделеРелигия
В Киев 30 ноября прибудет чудотворная икона Богородицы 8
На Кипре наместник Святогорской лавры заявил об отсутствии политических разделений между Церквями 18
Установлены даты рождения и крещения преподобного Варсонофия Херсонского 14
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами 15
В Киеве проведут фестиваль православной поэзии 12
Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь 17
Митрополит Антоний рассказал, чему важно научиться во время поста 14
Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января 20
Александрийскому Патриарху напомнили его высказывания о поддержке УПЦ 22
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы 17
В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара 15
Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша 25
В Офисе Президента Украины пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине 31
Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести 33
В Церкви раскрыли «формулу» человеческого счастья 94
В Запорожской области сотни верующих УПЦ встретили чудотворную икону «Чернобыльская» 33
В Греции неизвестные напали на митрополию, которую возглавляет архиерей, выступивший против ПЦУ 25
Хустская епархия празднует 25-летие 42

В Интернете начал работу новый ресурс – обнаженныесердца.онлайн, созданный в помощь родителям, воспитывающим детей с нарушениями развития, а также специалистам в этой области.

Фото: Фома

Новый сайт предназначен для информационной поддержки родителей, педагогов и всех, кто помогает детям с расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями, сообщает «Фома» со ссылкой на портал «Милосердие.ru».

Основная цель ресурса – сделать доступными для русскоязычной аудитории международные современные практики с доказанной эффективностью.

Как рассказали в фонде, на ресурсе будут публиковаться видеоинтервью с международными экспертами в области детского развития, тексты о методах доказанной эффективности, собственный глоссарий.

Также родители и специалисты смогут послушать подкасты «Инклюзия и жизнь», первые выпуски которых посвятят юридическим аспектам воспитания ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, новые эпизоды будут публиковаться раз в неделю.

На сайте будут доступны вебинары и материалы, накопленные за годы работы фонда, в сотрудничестве с ведущими международными организациями в области детского развития, и электронные версии книг, изданных «Обнаженными сердцами». Рубрики будут постоянно пополняться актуальными материалами и темами.

«За 15 лет работы фонд накопил внушительный архив материалов и прикладывает огромные усилия для того, чтобы бесплатно распространять эти знания в разных форматах. Обновленная платформа соберет столь необходимые знания в удобном виде, доступные вне зависимости от географии и других обстоятельств», – пояснили разработчики проекта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги