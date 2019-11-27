Все православные христиане пребывают вне политических разделений.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений на Кипре во время международной конференции «Монашество и современный мир», сообщает patriarchia.ru.

«Мы находимся вне политических разделений, потому что мы чада Единого Небесного Отца и нас объединяет дух Христовой любви», — сказал владыка Арсений.

Он отметил, что участники делегации, которые побывали на Кипрской конференции год назад, могут засвидетельствовать: искренняя любовь, проявляемая Кипрской Православной Церковью, в настоящее время выражается в еще большей степени.

Ответное слово произнес митрополит Китийский Нектарий, который подчеркнул, что приезд на землю Кипра братьев из Православных Церквей — это большая радость и утешение.

Владыка Арсений подарил главе Китийской митрополии Владимирскую икону Божией Матери. Митрополит Нектарий передал в дар участникам конференции образ святого праведного Лазаря.

Затем члены делегации направились в столицу Республики Кипра Никосию. Также запланировано посещение храма святого Киприана в Мéнико и поездка в мужской ставропигиальный монастырь Киккской иконы Божией Матери.

*** 26 ноября делегация монашествующих в составе архиереев, наместников, игуменов, игумений и насельников монастырей Православной Церкви из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран прибыли в Республику Кипр для участия в международной конференции «Монашество и современный мир».

Международная монашеская конференция на Кипре проходит второй раз — первый международный форум монашествующих на острове Кипр состоялся в ноябре 2018 года. Организаторами конференции являются Синодальный отдел по монастырям и монашеству и монастырь Киккской иконы Божией Матери (Кипрская Православная Церковь) при поддержке Фонда святителя Василия Великого.