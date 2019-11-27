также в разделеРелигия
Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития 9
В Киев 30 ноября прибудет чудотворная икона Богородицы 8
Установлены даты рождения и крещения преподобного Варсонофия Херсонского 14
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами 15
В Киеве проведут фестиваль православной поэзии 12
Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь 17
Митрополит Антоний рассказал, чему важно научиться во время поста 14
Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января 20
Александрийскому Патриарху напомнили его высказывания о поддержке УПЦ 22
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы 17
В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара 15
Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша 24
В Офисе Президента Украины пообещали изучить факты незаконной перерегистрации храмов УПЦ на Буковине 31
Совет Церквей просит Зеленского и ВР пересмотреть законопроект о свободе совести 33
В Церкви раскрыли «формулу» человеческого счастья 94
В Запорожской области сотни верующих УПЦ встретили чудотворную икону «Чернобыльская» 33
В Греции неизвестные напали на митрополию, которую возглавляет архиерей, выступивший против ПЦУ 25
Хустская епархия празднует 25-летие 42

Все православные христиане пребывают вне политических разделений.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений на Кипре во время международной конференции «Монашество и современный мир», сообщает patriarchia.ru.

«Мы находимся вне политических разделений, потому что мы чада Единого Небесного Отца и нас объединяет дух Христовой любви», — сказал владыка Арсений.

Он отметил, что участники делегации, которые побывали на Кипрской конференции год назад, могут засвидетельствовать: искренняя любовь, проявляемая Кипрской Православной Церковью, в настоящее время выражается в еще большей степени. 

Ответное слово произнес митрополит Китийский Нектарий, который подчеркнул, что приезд на землю Кипра братьев из Православных Церквей — это большая радость и утешение.

Владыка Арсений подарил главе Китийской митрополии Владимирскую икону Божией Матери. Митрополит Нектарий передал в дар участникам конференции образ святого праведного Лазаря.

Затем члены делегации направились в столицу Республики Кипра Никосию. Также запланировано посещение храма святого Киприана в Мéнико и поездка в мужской ставропигиальный монастырь Киккской иконы Божией Матери.

*** 26 ноября делегация монашествующих в составе архиереев, наместников, игуменов, игумений и насельников монастырей Православной Церкви из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран прибыли в Республику Кипр для участия в международной конференции «Монашество и современный мир».

Международная монашеская конференция на Кипре проходит второй раз — первый международный форум монашествующих на острове Кипр состоялся в ноябре 2018 года. Организаторами конференции являются Синодальный отдел по монастырям и монашеству и монастырь Киккской иконы Божией Матери (Кипрская Православная Церковь) при поддержке Фонда святителя Василия Великого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги