Аналогом старцев в Ветхом Завете были пророки.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко).

«Это не просто человек с духовным опытом, это тот, у кого есть особый дар от Бога, талант духовной рассудительности, а то и дар прозрения, дар духовно руководить людьми на пути ко спасению. И эта печать дара Духа Святого может быть не только на священнике. Старцами не всегда бывают люди монашествующие - иногда это люди мирские», - отметил митрополит Арсений.

Владыка рассказал о своей бабушке, которая, по его словам, имела печать Духа Святого в деле рассудительности, даже до проницательности. «И молитвенность ей была присуща, как старцам. И таковых людей, как она, было много в советские годы. Их, не предавших Церкви, в условиях гонений оставшихся верующими до конца своих дней, Господь награждал за их подвиги. И они смогли заронить искру веры в сердца, в советское безбожное время сделать привлекательной духовную и церковную жизнь», - сказал намесник лавры и добавил, что «этот дар даётся человеку не ради самого человека, но ради других людей».

«Старец становится как бы инструментом в руках Божьих, через него действует Господь. Точно так же, как священник Церкви, получив благодать Духа Святого при священнической хиротонии, освящает воду - и она годами не портится; так же он может и создать своим советом непортящуюся душу», - подчеркнул митрополит Арсений.

Он привел в пример преподобного Амвросия Оптинского, который говорил, что «если с верой и доверием обращаешься к священнику, то даже если он молод, священник тебе поможет. А если с сомнением и недоверием - то и от старца пользы не получишь».

«В малых тихих монастырях живут батюшки, окормляют духовно людей - это тоже старчество. Господь по благодати Духа Святого открывает им те или иные тайны душ тех, кто с искренностью обращаются к ним за советом, и вразумляет их, что и как сказать этим людям. Бог через священника, который получил благодать Духа Святого в хиротонии, может дать такие советы человеку, что духовник потом в трепете говорит: «Это я́ такое мог сказать?! - и у самого аж слёзы наворачиваются: - Господи, ну это же не я сказал! Это Ты через меня!»», - рассказал наместник Святогорской лавры.

Архиерей с сожалением констатировал, что очень многие старцы, которые были известны широкому кругу верующих, отошли в Вечность.



«Но они не прекратили своё существование. Заупокойное богослужение о них - это тоже связь с ними. Так же как молитвы святым - это общение с угодниками Божьими. Кто скажет, что Николай Чудотворец умер и его нет? Простите: мы 1 700 лет ему свечи ставим и уходим от его икон утешенными, услышанными, подчас чудесно исцелёнными. Вот так примерно и в случае старцев», - объяснил митрополит Арсений.