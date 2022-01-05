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Послушание - это возвышение человека до подобия и образа Христа.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко).

Владыка отметил, что послушание можно встретить не только в монастырях.

«Добродетели смирения и послушания впитываем от наших родителей, бабушек и дедушек, которые старались, воспитывая нас, назидать, чтобы мы выросли послушными. В последствии в детском садике опять же учат послушанию и уважению к старшим. Во время учёбы в школе и институте также являем уважение и послушание преподавателю, воспринимаем от него ту или иную мудрость либо знания», — сказал владыка Арсений.

По его словам, там, где прислушиваются друг к другу, уважают друг друга и учитывают мнения друг друга - будь то в монастыре или в семье - также проявляют добродетель послушания. «То же делают и повзрослевшие дети, кода спрашивают совета у своих пожилых родителей», — добавил наместник лавры.

«Царь Соломон, которому премудрость была дана как дар Божий, сказал: «С советом всё твори» (Притч. 31:4), — напомнил владыка Арсений и пояснил: — То есть он, творя те или другие дела, искал совета у своих помощников, свиты, сановников, которые его окружали. Потому что тот, кто живёт с советом, старается строить жизнь, перепроверяя правильность своего мнения, такой человек приобретает смирение. Смирение же даёт человеку благодать. В благодати же расцветают все добродетели, потому что имеют своим источником Бога».

То есть добродетели невозможно «выдавить» из себя, совершая те или иные подвиги, они - «дар Духа Святого, который даётся человеку за его стремление жить по-Божьему, быть похожим на Бога в смирении».

Архиерей также подчеркнул, что «послушание - не уничижение человека, не умаление его достоинства». «Послушание - это возвышение человека до подобия и образа Христа. Человек, проявляя послушание, не унижается, а возвышается через послушание до Богоподобия», — сказал наместник обители.

«Смирение и послушание являются основой для всех других добродетелей. Не даром же сказано в Писании: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать, силу Божию» (Иак. 4:6)», - заключил митрополит Арсений.
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