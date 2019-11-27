Масштабные хищения руководителями исправительных учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в сфере продовольственного обеспечения режимных объектов блокировала Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновники организовали механизм незаконной реализации продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных. Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли Харькова.

Нелегально реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы потраченную на нужды заключенных. «Торговля» велась за наличные непосредственно с режимной территории исправительных колоний. По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривен. Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда из одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти три тонны украденных продуктов.

Во время 15 обысков, проведенных в служебных помещениях Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации, четырех исправительных колоний и в помещениях фигурантов дела, правоохранители обнаружили деньги, полученные от сделок. Также задокументирован недостаток соответствующих товаров на складах.

В рамках уголовного производства двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Операция по блокированию противоправной деятельности проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.