Разговоры о турборежиме в Верховной Раде не имеют под собой достаточного количества статистических доказательств, а потому является преувеличением. Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель в ходе конференции «Три месяца Верховной Рады: достижения и провалы».

«Так, сравнивая работу ВР IX и VIII созывов, стоит отметить, что количественные показатели работы сопоставимы. К примеру, за первые три месяца работы депутаты IX созыва приняли 72 закона, VIII созыва - 60 законов», - отметил он.

При этом депутаты VIII созыва зарегистрировали более законопроектов - 1893 законопроекты по сравнению с 1193 в ВР IX созыва.

Однако депутаты IX созыва провели несколько больше пленарных заседаний, чем их коллеги из предыдущего созыва – 39 заседаний вместо 29.

«Заявления о т.н. «турборежиме» в работе Верховной Рады IX созыва не соответствуют действительности. Результаты исследований КИУ свидетельствуют, что показатели работы парламентов VIII и IX созывов вполне сопоставимы. Зато, турборежим скорее характеризует формы работы парламента нового созыва. Так, в 9 созыве стало практикой принятия большого количества законопроектов в течение одного дня, а также проведение заседаний в вечернем и ночном форматах», - подытожил Кошель.