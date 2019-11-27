Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами, фракциями и группами ВР пленарных заседаний парламента в течение первых трех месяцев работы. Всего за период 29 августа-27 ноября было проведено 39 пленарных заседаний, сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

В среднем на них был зарегистрирован 361 народный депутат из 423.

Лидерами среди фракций и групп посещаемости пленарных заседаний являются народные депутаты «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов от состава фракции.

На втором месте по этому показателю «слуги народа» - 86%.

Далее расположились «Голос», «Оппозиционная платформа - За жизнь» и группа «За будущее» - 84%.

Низкие показатели у ВО «Батькивщина» - 77%.

«Традиционно в начале каденции народные депутаты более активно посещают пленарные заседания. Однако со временем их активность уменьшается. При этом даже сейчас в парламенте есть несколько десятков народных депутатов, которые не слишком активны в посещении пленарных заседаний. Финансовые санкции в виде лишения части заработной платы депутатов-прогульщиков способны частично улучшить статистику, однако в целом проблему не решат. Похожие практики действовали и во время предыдущей каденции парламента, однако на злостных прогульщиков это не повлияло», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.