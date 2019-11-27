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Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Опанасюк, которая является матерью солисток украинского дуэта ANNA MARIA​, назначена на должность крымского омбудсмена. Такое решение принял подконтрольный Кремлю парламент Крыма, сообщает Крым.Реалии.

«Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве», – сказала Опанасюк, принимая присягу.

Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 8 августа 2019 года досрочно отправил в отставку Уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилу Лубину. Спикер крымского парламента Владимир Константинов пояснил российскому информагентству ТАСС, что отставка Лубиной связана с выходом на пенсию.

Лубина занимала должность омбудсмена с 30 июля 2014 года.

Дочери Опанасюк – дуэт ANNA MARIA – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019.

В эфире крымскотатарского телеканала ATR ANNA MARIA не смогли развернуто ответить на вопрос ведущего «чей Крым?», ограничившись коротким ответом «наш» (они родились в Симферополе).
ForUm

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