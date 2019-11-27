Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Опанасюк, которая является матерью солисток украинского дуэта ANNA MARIA, назначена на должность крымского омбудсмена. Такое решение принял подконтрольный Кремлю парламент Крыма, сообщает Крым.Реалии.
«Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве», – сказала Опанасюк, принимая присягу.
Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.
Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 8 августа 2019 года досрочно отправил в отставку Уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилу Лубину. Спикер крымского парламента Владимир Константинов пояснил российскому информагентству ТАСС, что отставка Лубиной связана с выходом на пенсию.
Лубина занимала должность омбудсмена с 30 июля 2014 года.
Дочери Опанасюк – дуэт ANNA MARIA – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019.
В эфире крымскотатарского телеканала ATR ANNA MARIA не смогли развернуто ответить на вопрос ведущего «чей Крым?», ограничившись коротким ответом «наш» (они родились в Симферополе).
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