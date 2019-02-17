В субботу, 16 февраля, в Киеве прошел второй полуфинал национального отбора международного песенного конкурса «Евровидение-2019», прямую трансляцию которого зрители смотрели на телеканалах Общественного вещания и СТБ.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Общественного.

По результатам голосования членов жюри и зрителей, в финал прошли Freedom Jazz (16 баллов), KAZKA (12 баллов) и ANNA MARIA (12 баллов).

Уже через неделю, 23 февраля, эта тройка, вместе с финалистами первого национального отбора, будут бороться за звание победителя и возможность представлять Украину на международной арене в Тель-Авиве (Израиль).