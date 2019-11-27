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На Закарпатье в городе Хуст 26 ноября, в день празднования 25-летнего юбилея Хустской епархии, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь святых Кирилла и Мефодия.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший поздравил присутствующих с юбилейными торжествами и вручил Хустской епархии грамоту, а митрополиту Марку за заслуги перед Украинской Православной Церковью - орден Рождества Христова.

«Мы рады, что можем присоединиться сегодня к этому торжеству. Мы знаем, дорогой владыка, что Вы много прилагаете усилий, чтобы повысить духовную жизнь людей... Желаем Вам, дорогой владыка, многих лет хорошего пастырского благочестивого служения, которое вы совершаете! Желаем всем монастырям, всем священникам помощи Божией, ибо все есть труженики на Ниве Церковной! Вам, дорогие братья и сестры, желаю, чтобы вы были хорошими, послушными детьми своего духовного отца и пастыря! Когда есть эта взаимосвязь между нами, тогда все складывается хорошо и все служит во спасение души», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

За Литургией была возведена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Управляющий епархией поблагодарил Блаженнейшего за совместную молитву и подарил Предстоятелю Нанковской икону Богородицы с изображенными на ней преподобным Алексием Карпаторусским и преподобным Иовом Угольским.
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