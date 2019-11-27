В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

По данным пресс-центра ведомства, чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. В качестве посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тыс. долларов – второй части взятки.

Получение «аванса» было задокументировано неделей ранее.

Сейчас задержанныму готовится сообщение о подозрении по ст.ст. 190 (мошенничество), 27 (виды соучастников) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

По данным полиции, фигурантами оказались двое киевлян, 1959 и 1978 годов рождения.