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В одной из воинских частей Львовской обнаружена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн, сообщает Военная прокуратура Западного региона.

Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей.

«Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о халатном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе в условиях особого периода, что проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке», - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное во Львове.
ForUm

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