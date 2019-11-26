Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций убеждает главу государства и парламентариев доработать законопроект № 0931, чтобы борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения.

Фото: Пресс-служба Офиса Президента

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Институт религиозной свободы.

«Обращения с обоснованием позиции религиозного сообщества были направлены Президенту Владимиру Зеленскому и руководству Верховной Рады», - сообщается на сайте Совета Церквей и религиозных организаций.

Ранее парламентский комитет отклонил поправки, направленные на защиту свободы совести и самовыражения, объяснив это тем, что нормы закона по противодействию дискриминации не должны иметь никаких исключений, даже в случаях ограничения других конституционных прав граждан. Несмотря на это, в редакции законопроекта, подготовленного ко второму чтению, осталось 5 специфических исключений из общего запрета дискриминации.

Для религиозных организаций оставили поправку относительно «права установления особых требований в отношении религиозных убеждений, пола в сферах отправления культа (деятельности, непосредственно связанной с богослужением, религиозными обрядами и церемониями), а также религиозным образованием или религиозным воспитанием».

«Данное исключение в законопроекте № 0931 не распространяется на публичную сферу, как проповедь или общественная дискуссия о грехе, и на сферу трудовых отношений в религиозных организациях, которые устанавливают дополнительно нравственные критерии даже для светских работников. Проблемы могут возникнуть у врачей и других медицинских работников, которые отказываются делать аборт или операцию по изменению пола из соображений собственной совести, а также у предпринимателей, которые отказываются выполнять заказы, которые преполагают аморальные явления вопреки их убеждениям» - отметили в Институте религиозной свободы.

В обращениях ВСЦиРО к Президенту и Верховной Раде также отмечается, что «общепринятой практикой в религиозных организаций и учрежденных ими юридических лицах (монастырях, учебных заведениях и т.п.) является определение специфических морально-этических и других критериев к священнослужителям, церковнослужителям, работникам. Необходимость учета этих особенностей прямо предусмотрена положениями части третьей статьи 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», где закреплена обязанность государства принимать к сведению и уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, в том числе при законотворческой работе».

Всеукраинский Совет Церквей призывает парламентариев дополнить законопроект № 0931 поправкой относительно сферы трудовых отношений:

«Не считаются дискриминацией в сфере труда преимущества при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае увольнения для учредителей (участников) и членов религиозных организаций и основанных религиозными организациями юридических лиц, установленные их уставами или законами Украины».

Религиозные деятели настаивают на том, чтобы Верховная Рада направила законопроект 0931 его на повторное второе чтение для учета поправок, направленных на защиту свободы совести и свободы слова.