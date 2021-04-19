Принятый при Петре Порошенко закон, который дискриминирует Украинскую Православную Церковь до сих пор не отменен.

Фото: из открытых источников

Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя переданную Президенту Украины петицию с подписями более миллиона человек об отмене дискриминационных законов, направленных против канонической Церкви.

«Миллион подписей - это очень много, это население целого большого города. И в данном случае речь идет о верующих, которые собирали подписи не в Интернете, а ставили реальные подписи на листах бумаги», - отметил митрополит Иларион.

Архипастырь напомнил, что во времена пребывания на президентском посту Петра Порошенко был принят дискриминационный закон, согласно которому религиозная организация, имеющая центр за пределами Украины, должна в своем именовании иметь название этого центра. Пользуясь принятым законом, власти собирались принудительно переименовать крупнейшую конфессию Украины - Украинскую Православную Церковь - в «Российскую Православную Церковь в Украине».

«Но Украинская Православная Церковь выступает против этого по целому ряду причин. Во-первых, реальный центр этой Церкви находится не в Москве - он находится в Киеве. Это самоуправляемая Церковь, которая самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнюю политику, без согласования с Москвой выбирает своих архиереев, сама выбирает главу своей Церкви. Она никоим образом не зависима от Русской Церкви - ни в финансовом, ни в административном, ни в каком-либо ином отношении. То есть это национальная Церковь Украины, и переименовывать ее в «Российскую Церковь» совершенно несправедливо. Она состоит не из россиян, а из украинцев, ее члены - это украинцы по паспорту, по рождению, это патриоты своей страны» - подчеркнул митрополит Иларион.

Цель принятия этого закона - дискриминировать каноническую Украинскую Православную Церковь и в ситуации политического противостояния между Украиной и Россией, по сути, объявить ее вне закона, констатировал глава ОВЦС МП.

Он упомянул о том, что при Владимире Зеленском выполнение данной законодательной нормы было приостановлено, но сам закон до сих пор не отменен. «Вот почему верующие Украинской Православной Церкви собирали подписи по всей стране с просьбой к президенту о том, чтобы отменить этот дискриминационный закон», - подытожил митрополит Волоколамский Иларион.