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В Греции неизвестные забросали камнями и бутылками здание Пирейской митрополии, которую возглавляет митрополит Пирейский Серафим, выступивший против Православной Церкви Украины.

Фото: Ромфея

Нападение произошло сегодня, сообщает «Romfea».

Инцидент произошел рано утром: нападавшие забросали здание камнями и бутылками.

Как сообщается, пострадало изображение Иисуса Христа, которое украшает фасад здания, и территория митрополии.

Комментируя происшедшее, митрополит Пирейский Серафим сказал: «Я сожалею о поведении некоторых из наших собратьев, которые таким образом посягают на нашу святую веру. Молюсь за их покаяние и спасение».

На место происшествия прибыл начальник полиции Пирея бригадный генерал Панайотис Георгопулос. Ведется следствие.

Как сообщалось, ранее иерархи Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим и митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим написали совместное письмо, в котором призвали всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей созвать по «украинскому вопросу» Всеправославный Собор.
ForUm

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