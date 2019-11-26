Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому велосипед.
Фото подарка опубликовала пресс-служба главы украинского государства.
На раме велосипеда есть дарственная надпись для Зеленского.
Как известно, на велосипеде разъезжал президент Василий Голобородько в фильме «Слуга народа», роль которого исполнил Зеленский.
Став президентом, Зеленский заявил, что ездить на велосипеде на работу не будет, так как это слишком опасно.
В Администрации президента заявили, что в стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время