Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому велосипед.

Фото подарка опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

На раме велосипеда есть дарственная надпись для Зеленского.

Как известно, на велосипеде разъезжал президент Василий Голобородько в фильме «Слуга народа», роль которого исполнил Зеленский.

Став президентом, Зеленский заявил, что ездить на велосипеде на работу не будет, так как это слишком опасно.

В Администрации президента заявили, что в стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде.